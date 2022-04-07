В мэрию Хабаровска поступила угроза взрыва здания

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Всеобщей национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан в Крыму не будет. По каждому случаю власти примут взвешенное и объективное решение. Бизнесменам, которые не спонсируют киевский режим и не выступают против Крыма, беспокоиться нечего. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, его слова приводит РИА Новости.

Он заверил, что крымские власти не будут уподобляться США и ЕС, которые «просто хапают и воруют» имущество и золотовалютные резервы России, а также собственность её граждан. Каждое конкретное решение будет...