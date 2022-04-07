В мэрию Хабаровска поступила угроза взрыва здания

Сапер и собака минно-розыскной службы Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Работников мэрии Хабаровска экстренно эвакуировали из здания, находящегося в центре города, из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, пишет ТАСС. На место в оперативном порядке прибыли спецслужбы.
Поступило сообщение о минировании на почту администрации города. Сотрудники эвакуированы, - уточнил собеседник агентства.
По результатам проверки никаких взрывчатых веществ в здании не обнаружили. Тревога оказалась ложной. Сотрудники горадминистрации вернулись на рабочие места.
Сутками ранее, аналогичную угрозу получила мэрия Томска. Работников и посетителей горадминистрации оперативно эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании здания. На место прибыли сотрудники МВД и Росгвардии.
Ранее суд Хабаровска приговорил мужчину, 18 раз сообщавшего ложную информацию о минировании аэропорта, к 4 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Также с мужчины взыскали штраф в размере более 3 млн рублей.