За январь 2024 года в России при пожарах погибли 46 детей, что на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего жертв ЧП зафиксировано в Москве и Тверской области. На воде погибли трое детей, передает пресс-служба МЧС России со ссылкой на слова главы ведомства Александра Куренкова.
За первый месяц года на пожарах уже погибли 46 детей, в прошлом году — 34. Сотрудникам МЧС России удалось спасти из горящего жилья 282 ребенка, еще 2580 — эвакуировать. В январе прошлого года были спасены 117 детей и 608 эвакуированы. Всего в 2023 году на пожарах погибли 310 детей, — сообщил Куренков.
Также глава МЧС указал, что трое детей погибли на воде, а спасти удалось 53 человека. Александр Куренков обратился к взрослому населению страны с призывом больше уделять внимания безопасности детей, поскольку они без его помощи беззащитны.
Это касается пожаров, водоемов, открытых окон — опасность подстерегает любознательного ребенка на каждом шагу. Будьте рядом, и беды не случится, — уточнил он.
Ранее сообщалось, что два человека скончались в результате вспыхнувшего пожара на улице Большой Юшуньской, расположенной на юге Москвы. По данным прокуратуры, загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Причины происшествия выяснит пожарно-техническая экспертиза.