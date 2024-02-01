В МЧС привели неутешительную статистику о смертности детей при пожарах МЧС: 46 детей стали жертвами пожаров в России за январь 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За январь 2024 года в России при пожарах погибли 46 детей, что на 12 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего жертв ЧП зафиксировано в Москве и Тверской области. На воде погибли трое детей, передает пресс-служба МЧС России со ссылкой на слова главы ведомства Александра Куренкова.

За первый месяц года на пожарах уже погибли 46 детей, в прошлом году — 34. Сотрудникам МЧС России удалось спасти из горящего жилья 282 ребенка, еще 2580 — эвакуировать. В январе прошлого года были спасены 117 детей и 608 эвакуированы. Всего в 2023 году на пожарах погибли 310 детей, — сообщил Куренков.

Также глава МЧС указал, что трое детей погибли на воде, а спасти удалось 53 человека. Александр Куренков обратился к взрослому населению страны с призывом больше уделять внимания безопасности детей, поскольку они без его помощи беззащитны.

Это касается пожаров, водоемов, открытых окон — опасность подстерегает любознательного ребенка на каждом шагу. Будьте рядом, и беды не случится, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что два человека скончались в результате вспыхнувшего пожара на улице Большой Юшуньской, расположенной на юге Москвы. По данным прокуратуры, загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Причины происшествия выяснит пожарно-техническая экспертиза.