В марте россияне смогут увидеть редкое небесное явление Научный директор Московского планетария: несколько планет будут видны на небе в марте

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В марте россияне смогут наблюдать достаточно редкое небесное явление — присутствие сразу нескольких планет, видимых невооруженным глазом. Об этом РИА Новости рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева. В частности, взорам россиян будут доступны Венера, Марс и Юпитер.

Венера будет вечерами сиять над западным горизонтом. Ее можно будет наблюдать в ясную погоду, в том числе как 24 марта Луна и Венера пройдут рядом друг с другом. Также вечером и ночью в созвездиях Тельца и Близнецов достаточно высоко над горизонтом будет виден Марс, но он по сравнению с Венерой не такой яркий, — рассказала Рублева.

Она добавила, что также на западном горизонте вечерами можно будет наблюдать Юпитер, но он будет виден непродолжительное время. А вот Уран и Нептун, которые также разместятся над горизонтом, рассмотреть без телескопа окажется невозможно.

Также представитель планетария отметила, что в апреле произойдет еще одно интересное событие — гибридное солнечное затмение. Оно будет сочетать в себе фазы кольцевого и полного затмений. Однако россияне его не увидят. Небесное явление окажется доступно для наблюдения в Австралии и Индонезии.

А вот полутеневое затмение Луны 5 мая будет частично наблюдаться на территории РФ, добавила Рублева.

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