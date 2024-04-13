В Луганске сообщили о возможном ракетном ударе ВСУ Посол Мирошкин: в Луганске в районе автовокзала зафиксированы два прилета

Фото: t.me/miroshnik_r

По Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны позиций Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, прилеты зафиксированы в районе автовокзала, последствия попали на видео.

Слышали два прилета в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждем официальной информации, — отметил посол.

Ранее стало известно об ударе украинских военных по жилым домам в городе Токмак Запорожской области. В результате атаки погибли восемь человек, на месте происшествия ведется разбор завалов. По словам губернатора области, только что из-под обломков зданий достали пять человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

До этого в Белгородской области сообщили об отражении двух атак ВСУ с применением беспилотников самолетного типа. Как уточнили в Минобороны России, первые дроны были сбиты около 09:00, еще один БПЛА был уничтожен в небе над областью в 10:30.

Также сообщалось, что Российского военного Евгения Половодова, входившего в офицерский состав пресс-центра Минобороны России, похоронят в Воронеже. Он получил смертельное ранение при сопровождении журналистов в ЛНР. Группа попала под обстрел во время съемок репортажа на Кременском направлении.