В ЛНР заявили о панике среди офицеров ВСУ из-за ситуации в Артемовске Офицер НМ ЛНР Марочко: командиры ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа покинуть Артемовск

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Среди старшего офицерского состава ВСУ, который дислоцируется в Артемовске, наблюдаются панические настроения, сказал ТАСС офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он подчеркнул, что это происходит в связи с тем, что военные не получили приказ об эвакуации из города. Как сказал Марочко, положение ВСУ в Артемовске ухудшается с каждым днем. Такое развитие событий связано с успехами ВС РФ, заметил военный.

На данный момент есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками из населенного пункта в более безопасное место. Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава, — добавил Марочко.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об успехах союзных войск на Артемовском и Марьинском направлениях.

Как ранее говорил Марочко, командиры ВСУ считают необоснованными атаки на Сватово. По его словам, военные направили своему руководству рапорты, требуя разъяснить целесообразность наступления в условиях, когда подразделениям, несущим заметные потери, приходится обходиться без необходимых ресурсов.

К вышестоящим чинам обратилось украинское командование, дислоцирующееся на Сватовском направлении и отвечающее за операцию по взятию города.