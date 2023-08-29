В ЛНР сообщили, что ВСУ попала под огонь своей артиллерии под Купянском Марочко: колонна ВСУ попала под огонь своей артиллерии в районе Новоселовского

Фото: МО Украины

ВСУ попали под огонь своей артиллерии в районе Новоселовского под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, украинская военная техника начала двигаться в противоположном направлении, из-за чего ее ошибочно приняли за российскую колонну.

В районе Новоселовского колонна военной техники противника <...> изменила курс и начала двигаться в противоположном направлении. Вероятнее всего, из-за несогласованности действий данная колонна была принята за российскую, и по ней был открыт артиллерийский огонь, — сказал Марочко.

Он добавил, что в результате артиллерийского удара техника ВСУ была повреждена или полностью уничтожена, а украинские солдаты направились в ближайшую лесополосу.

Ранее военный эксперт сообщал, что колонна инженерной техники Вооруженных сил Украины прибыла в Харьков. В составе колонны двигались понтонные автомобили КрАЗ. Он предположил, что украинская армия планирует форсировать ближайшие реки и перейти в контрнаступление.

Марочко также добавил, что понтонно-мостовой парк украинской армии позволяет ей наводить переправу через реки длиной более 50 метров. При этом грузоподъемность такой переправы составляет около 60 тонн. Отмечается, что немецкий танк Leopard 2, переданный Украине западными партнерами, весит от 50,5 до 63 тонн в зависимости от модификации. Вес американской бронемашины M2 Bradley же составляет от 22,7 до 34 тонн.