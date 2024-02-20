Российские средства наблюдения зафиксировали усиление активности украинской авиации сразу на трех направлениях в зоне проведения военной операции, сообщил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.
За несколько суток сразу на трех направлениях (Купянском, Краснолиманском, Донецком) нашими средствами наблюдения ПВО фиксируется увеличение воздушных целей как на предельно малых, так и на больших высотах. Установлены пилотируемые и беспилотные средства воздушного нападения и разведки, — сказал он.
Эксперт отметил, что авиация ВСУ действует крайне осторожно и старается избегать зоны действия российской ПВО. По его словам, средства наблюдения также зарегистрировали пуски крылатых ракет класса «воздух — земля» (Storm Shadow/SCALP).
Марочко ранее заявил, что власти Украины намеренно допустили разлив нефтепродуктов в реки Харьковской области после удара ВС РФ по военному объекту ВСУ. Он подчеркнул, что Киев планирует обвинить Россию в экологической катастрофе.
До этого Марочко рассказал, что авиация Вооруженных сил России уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в населенном пункте Боровая на Купянском направлении. По его словам, удар был произведен с помощью модернизированных авиабомб.