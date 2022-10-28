В ЛНР назвали речь Путина интеллектуальным разговором с подоплёкой Представитель ЛНР Мирошник увидел в речи Путина в клубе «Валдай» попытку разговора с подоплёкой

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Родион Мирошник

Посол ЛНР в России Родион Мирошник выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин общался с Валдайским клубом и отвечал на вопросы со скрытым смыслом, очень желая в своём посыле раскрыть все тайные подробности, сообщает ИА SM.News. По словам Мирошника, иначе говоря, «это была попытка интеллектуального разговора с подоплёкой».

Мне кажется, что президент, общаясь с Валдайским клубом, очень хотел объяснить все детали. То есть это была попытка интеллектуального разговора с подоплёкой, с глубоким погружением, с объяснением всех деталей. Мне это было крайне важно, и я по большому счёту понимаю, почему это нужно было делать, — пояснил Мирошник.

По словам представителя Луганской Народной Республики в России, в настоящее время «с той стороны» идёт «безумный поток пропаганды», что подтвердил и новый день.

Мирошник напомнил, что сегодня 78 лет освобождению Украины от нацистов. По его словам, украинский народ заплатил за это непомерную цену: 8 миллионов украинцев погибли в ходе Великой Отечественной войны, порядка 22 месяцев шло освобождение страны Вооружёнными силами Красной армии.

И вчера ночью президент нацистской Украины поздравляет население с освобождением и говорит: поздравляем вас с освобождением от нацистов, мы воюем с рашистами. Главный месседж, что украинский народ — это энергичный, постоянно воюющий народ, миссия которого, по сути дела, просто умереть в интересах Запада, — заключил Мирошник.

В ходе выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страна не считала и не считает себя врагом Запада, но тот, в свою очередь, желает превратить Москву в инструмент достижения собственных целей. Россия, по словам главы государства, на такую роль не согласна.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данная речь Путина войдет в десятку золотых выступлений президента. Он отметил, что речь является мировоззренческой и прикладной, ее содержание будут серьезно изучать.