Марочко: военная прокуратура собирает компромат на Залужного в Харькове

Фото: president.gov.ua

Валерий Залужный

Представители украинских правоохранительных органов и Генштаба Вооруженных сил Украины прибыли с проверкой в Харьков из-за многочисленных жалоб на коррупцию в армии, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, предположительной целью их работы является сбор компромата на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Марочко заявил, что ему известно об установке командирами ВСУ «тарифов» для своих подчиненных «практически на все виды поощрений и снятие взысканий», а также места несения службы. По его словам, цены варьируются от 5 тысяч (12,3 тысячи рублей) до 150 тысяч гривен (368 тысяч рублей).

По данным фактам идут разбирательства и опрос свидетелей. Также следователи выезжают на ЛБС для установления других случаев нарушения украинского законодательства, что ранее не отмечалось. Среди рядовых бойцов поговаривают, что вся работа военной прокуратуры направлена на сбор компромата непосредственно на Залужного и его заместителей, — написал офицер в отставке.

Ранее Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины все чаще атакуют объекты гражданской инфраструктуры дронами-камикадзе. По его словам, такие случаи уже зафиксированы в Кременной, Пролетарске, Новодружеске и Лисичанске — прифронтовых городах на Краснолиманском направлении.