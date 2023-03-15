В ЛНР извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения В Северодонецке извлекли останки десяти мирных жителей из массового захоронения

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Сотрудники межведомственной рабочей группы, которая занимается поиском мест захоронений жертв украинской агрессии, их идентификацией и увековечиванием памяти, обнаружили братскую могилу в поселке Щедрищево Северодонецка, расположенном в Луганской Народной Республике, передает РИА Новости. Всего там нашли останки 10 мирных жителей.

Мирные жители Северодонецка стали жертвами украинской агрессии, когда на них обрушился артиллерийский обстрел. Здесь мы видим братскую могилу, то есть траншею, где находится 26 останков. Сегодня наша полевая команда, состоящая из представителей Следственного комитета, прибыла на место для извлечения этих останков, — сообщила заместитель командира полевой команды Юлия Кожевникова.

По ее словам, на данный момент уже извлечены останки 10 мирных жителей, и для их идентификации привлекаются родственники. Кожевникова добавила, что останки тщательно изучаются, и вскоре действиям украинских военных будет дана юридическая оценка.

Поселок Щедрищево находится в районе Северодонецка. Массовые захоронения в траншее возле кладбища появились летом 2022 года в результате боевых действий за город.

3 марта украинские войска обстреляли населенный пункт Тоненькое. По нему выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. В свою очередь, в 22:50 они обстреляли населенный пункт Ильинка — город Донецк (Петровский район), выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметра. Сообщается, что обстрелы были совершены со стороны вооруженных формирований Украины.