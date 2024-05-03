В Ленобласти убит украинский диверсант: последние новости о «Крокусе» 3 мая

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины, готовившего теракты в России

Российские спецслужбы сообщили о ликвидации агента украинской военной разведки, который может быть связан с террористами, устроившими бойню в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Что известно об убитом, каковы последние новости о теракте на 3 мая?

Что известно о ликвидации диверсанта в Ленобласти

В ФСБ сообщили об уничтожении в Ленинградской области агента украинской военной разведки, который готовил серию терактов, в том числе на объектах Минобороны РФ и объектах энергетической инфраструктуры. В Центре общественных связей ФСБ отметили, что диверсанта выявили во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе, которые он планировал использовать для теракта на топливном терминале в Тосненском районе Ленобласти. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Как отмечают в ФСБ, в марте текущего года мужчина прибыл в Московский регион из Литвы «с целью изъятия компонентов взрывных устройств из подготовленных украинскими спецслужбами тайников, сборки СВУ и совершения диверсий и терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры региона». В момент изъятия взрывчатки из схрона в Подмосковье он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенном им автомобиле были обнаружены пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты для изготовления взрывчатки и средства подрыва, а также документы и мобильный телефон преступника. В гараже и квартире, которые мужчина арендовал в Москве, изъяты взрывчатые вещества и боеприпасы, а также карта литовского отделения шведского SwedBank.

На месте его уничтожения в Ленобласти обнаружены: оружие, взрывное устройство и средства связи с ГУР МО Украины, «которое планировало его эвакуацию с территории России после совершения преступления».

В его телефоне нашли переписку с куратором, которая, в частности, подтвердила обучение в литовском городе Пабраде минно-взрывному и стрелковому делу для последующего участия в боевых действиях на стороне ВСУ и совершения диверсий в России. Также там говорилось о планах украинской террористической организации «полностью искоренить все русское» в странах Прибалтики и планировании терактов в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости Предметы, изъятые при задержании сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-разыскных мероприятий члена запрещенной в РФ украинской террористической организации

Как диверсант из Ленобласти связан с «Крокусом»

Как отмечает Telegram-канал SHOT, диверсанта зовут Николай С., ему 47 лет, он из подмосковного Королева, занимался ремонтом автомобилей. По данным канала, он был женат, есть ребенок.

«Его разыскивали судебные приставы как должника по алиментам. В 2012 году судился с бывшей супругой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные Поляны. Также в 2012-м пытался через суд признать право собственности на гараж в Королёве, которым он мог бы воспользоваться. Суд иск не удовлетворил», — отмечалось в публикации.

По данным канала, схрон он забирал в Чеховском районе Подмосковья.

10 апреля канал также сообщал, что мужчина может быть связан с исполнителями теракта в «Крокусе».

«Возможный пособник террористов, напавших на „Крокус Сити Холл“, скрывается в лесу в районе подмосковного Чехова. В городском округе ввели план „Сирена“. По данным SHOT, сотрудники силовых ведомств подняты по тревоге. Ведётся поиск 47-летнего мужчины, который сбежал от силовиков. Он может быть вооружён», — говорилось в публикации.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Артем Геодакян/ТАСС Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: t.me/moscowcourts Подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде. Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четырех подозреваемых в совершении теракта в Красногорске 22 марта Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Далержон Мирзоев, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл», в здании Басманного суда Москвы Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: Артем Геодакян/ТАСС Рачабализода Саидакрами Муро Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: t.me/moscowcourts Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле» в здании Басманного суда Москвы, где пройдет избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Басманном суде Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости Мухаммадсобир Файзов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении четырех задержанных подозреваемых

Последние новости о теракте в «Крокусе»

Накануне президент России Владимир Путин наградил медалью Артема Донскова, Никиту Иванова и Ислама Халилова, спасавших людей во время теракта в «Крокусе», следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов.

Школьники, которые подрабатывали в концертном зале гардеробщиками, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслись еще несколько сотен зрителей.

30 апреля глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ужесточение антитеррористических мер на фоне усложнившихся отношений между РФ и Таджикистаном. В Душанбе неоднократно обвиняли Москву в предвзятости в отношении таджикских граждан в связи с терактом в «Крокусе».

Лавров в телефонном разговоре с таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином разъяснил причину тщательной проверки прибывающих в Россию иностранцев, отметив, что это временные меры, не направленные против представителей конкретной нации или религиозной группы.

«Таджикистанской стороне даны дополнительные подробные разъяснения о проводимых российскими службами мерах по профилактике терроризма в соответствии с законодательством Российской Федерации. Трагические события в „Крокус Сити Холле“ стали главной причиной более тщательных проверок прибывающих к нам иностранных граждан. Особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

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Департамент информации таджикистанского МИД позднее сообщил о телефонном разговоре министров, которые «обсудили тяжелую ситуацию, в которой оказались находящиеся на территории России граждане Таджикистана».

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