В Ленобласти кафе и дискотекам разрешили работать до двух ночи

В Ленинградской области с 21 февраля кафе, рестораны и ночные клубы будут открыты не до 23:00, как установлено сейчас, а до 02:00, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на региональное правительство. Отмечается, что управляющие заведений будут обязаны дать гостям возможность соблюдать социальную дистанцию, а посуду мыть при температуре не ниже 95 градусов.

В Санкт-Петербурге также с 21 февраля кафе и рестораны смогут продолжать свою работу до двух часов ночи. Однако, в отличие от Ленобласти, двери ночных клубов ночью будут закрыты.

Ранее стало известно, что в Бурятии разрешат банкетным залам работать без ограничений по времени, предприятия общепита также будут работать в доковидном режиме. Изменения вступят в силу с момента подписания соответствующего указа главой региона.

Инфекционист Андрей Поздняков назвал условие, при котором можно будет снять антикоронавирусные ограничения. По его словам, для этого необходимо достижение как минимум 80% коллективного иммунитета к COVID в регионе.