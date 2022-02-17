В Ленобласти кафе и дискотекам разрешили работать до двух ночи

В Ленинградской области с 21 февраля кафе, рестораны и ночные клубы будут
В Санкт-Петербурге также с 21 февраля кафе и рестораны смогут продолжать свою работу до двух часов ночи. Однако, в отличие от Ленобласти, двери ночных клубов ночью будут закрыты.
Ранее стало известно, что в Бурятии разрешат банкетным залам работать без ограничений по времени, предприятия общепита также будут работать в доковидном режиме. Изменения вступят в силу с момента подписания соответствующего указа главой региона.
Инфекционист Андрей Поздняков назвал условие, при котором можно будет снять антикоронавирусные ограничения. По его словам, для этого необходимо достижение как минимум 80% коллективного иммунитета к COVID в регионе.