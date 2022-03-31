В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

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Российские интернет-платформы, получившие возможность для роста после ухода иностранных IT-гигантов, не должны быть скопированы по образу зарубежных конкурентов: необходимо их избавить от «грехов» западных аналогов, заявил на заседании комиссии на тему развития российских платформ в условиях конфликта с глобальными интернет-компаниями председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, сообщила «Российская газета». Сенатор добавил, что необходимо внимательно следить за их содержимым.

Они должны развиваться как удобные и полезные инструменты для наших граждан, но мы должны следить за тем, чтобы они не превращались в реплику западных платформ со всеми их прикрытыми разговорами...