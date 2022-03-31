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В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

Губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярёв рассказал, что Жириновский идет на поправку
15:33, 31 марта 2022
В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Владимир Жириновский пошел на поправку. Об этом заявил губернатор Хабаровского края, член партии ЛДПР Михаил Дегтярёв в интервью радио «Комсомольская правда»

Первое, он жив, он идет на поправку. Пока он выздоравливает, надо вокруг него нам всем сплотиться – и сторонникам, и членам партии и нам, партийным функционерам. Считаю, что пока он не выздоровел, никаких движений нельзя делать. А то начали уже некоторые горячие головы перестановками заниматься. Надо понимать, что Жириновский это единоначалие, на том партия и стоит, - сказал Дегтярёв.

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