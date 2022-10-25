В ЛДПР предложили отменить наказание для осужденных по УК Украины В ЛДПР предложили отменить наказание для осужденных по УК Украины в новых регионах РФ

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В ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе с руководителем Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене наказания в новых субъектах федерации для осужденных по уголовным статьям УК Украины, которые не имеют аналогов в УК РФ. Об этом сообщает ТАСС. Также инициатива предполагает привести виды и нормы уголовного преследования на новых территориях в соответствие с российскими.

Проектом федерального закона устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства Российской Федерации, — говорится в пояснении к законопроекту.

Инициатива предусматривает, что если действие производилось до 30 сентября 2022 года и не является преступлением по уголовному законодательству РФ, «принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Если же состав преступления обозначен в кодексах двух стран, применяться будет менее жесткое наказание.

Также инициатива предполагает введение положений, позволяющих привести виды уголовного преследования и подследственности в соответствие с УК РФ.

По мнению авторов проекта, он важен для адаптации российских законов во вновь присоединенных регионах.

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