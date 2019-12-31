Латвийские власти решили с 1 января отменить практику присвоения статуса неграждан русским детям.
Согласно закону, дети неграждан, большая часть которых — русскоязычные жители, могут рассчитывать на получение паспорта Латвии. При этом родители смогут отказаться от документа в пользу гражданства другой страны,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат парламента Риги Эва Мартужа выступила с предложением о введении тарифов оплаты для общения на русском языке с государственными служащими.
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