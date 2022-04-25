В Курской области сбили два украинских беспилотника

Российская система противовоздушной обороны уничтожила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, жертв и разрушений нет, власти держат ситуацию на контроле.

Сегодня в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчёты российских ПВО сбили два украинских беспилотника. Жертв, пострадавших и разрушений нет. Ситуация полностью контролируется, — написал Старовойт.

Накануне советник главы ЛНР Родион Мирошник сообщил, что украинские военные запускали ракеты «Точка-У» в сторону России и республик Донбасса. Однако данных о жертвах и пострадавших нет, что, по его словам, говорит о перехвате ракет силами ПВО.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что на объекты Вооружённых сил РФ сбросили ёмкости с ампулами. Предположительно, они должны были взорваться, содержимое уже изучают специалисты. В Минобороны также обвинили США в подготовке провокаций. По мнению ведомства, их целью станет обвинение российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине.