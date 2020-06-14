В Кубинке началась церемония освящения главного храма Вооруженных сил

https://static.news.ru/photo/715c932e-ae08-11ea-816f-fa163e074e61_660.jpg Фото: hram.mil.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал чин великого освящения патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ — в парке «Патриот» в Кубинке.

Изначально церемония должна была пройти в День Победы 9 мая, однако была перенесена из-за эпидемии коронавируса.

В церемонии также принимает участие настоятель собора Воскресения Христова, глава Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

В храме находятся глава Генштаба ВС Валерий Герасимов, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, ректор МГУ Виктор Садовничий и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Собор спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Фасады здания отделаны металлом, своды остеклены. Его высота вместе с крестом составляет 95 метров. Таким образом, он является третьим по величине в России после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Все детали храма связаны с цифрами, которые так или иначе отсылают к событиям Великой Отечественной войны. Диаметр барабана главного купола — 19 метров 45 сантиметров, в честь окончания войны — 1945 год. Высота звонницы составила 75 метров, именно столько лет прошло со Дня Победы.

Как ранее писал NEWS.ru, 13 июня иконы святых покровителей видов и родов Вооружённых сил РФ прибыли в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке.