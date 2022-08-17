В Крыму заявили об «активизации агентуры Киева» на полуострове Власти Крыма заявили об «активизации агентуры Киева» на полуострове после ЧП в Джанкое

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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов объявил об активизации «агентуры террористического киевского режима» на полуострове. Таким образом он прокомментировал инцидент, произошедший в Джанкойском районе. Соответствующую запись Константинов разместил в своем Telegram-канале.

Детально обстоятельства джанкойского происшествия выяснит следствие, но очевидно уже сейчас: агентура террористического киевского режима получила сигнал активизироваться, а поскольку на большие дела она не способна, пакостят по-мелкому, — написал представитель крымских властей.

Он также заявил, что руководство Украины хочет вернуть Крым для «расширения географии своих преступлений» и получения «новой помощи Запада».

Утром 16 августа администрация поселения Майское сообщила о детонации боеприпасов на севере полуострова. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о двух пострадавших. По его словам, для обеспечения безопасности людей задействовали силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, а также экстренные службы.

Позднее в Минобороны России заявили, что склад пострадал в результате диверсии. Там отметили, что принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий ЧП.