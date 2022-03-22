В Крыму заявили о скором восстановлении магистралей с Херсонской областью

Заместитель полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов заявил, что все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью восстановят уже в ближайшее время. Речь идёт об автомобильных и железнодорожных путях, отметил он в беседе с РИА Новости.

Возвращаясь к событиям на Украине, можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали, — подчеркнул замполпреда.

По словам Степанова, узкий перешеек на севере Крыма прежде использовался автомобильным и железнодорожным транспортом, соединяя полуостров с материком. Запрет на перевозки по железной дороге власти Украины ввели в 2015 году, чтобы блокировать транспортное сообщение с Крымом.

Ранее стало известно, что Кирилл Степанов заявил: торгово-экономические отношения Крыма с соседней Херсонской областью Украины восстановятся в полном объёме. Произойдёт это после окончания спецоперации. Степанов добавил, что в настоящий момент и Крым, и Севастополь преодолели все блокады полуострова и помогают территориям Украины, которые уже освобождены от местных националистов.