В Крыму задержана группа членов меджлиса крымско-татарского народа

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Сотрудники МВД России в Крыму арестовали пятерых активистов меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена на территории России). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что правоохранители задержали одного из лидеров и ещё четверых участников запрещённой националистической организации Крыма, в том числе Наримана Джелялова, заместителя главаря экстремистской группы — меджлиса крымско-татарского народа.

Пять человек задержаны, в том числе Нариман Джелялов. В их домах проведены обыски, — сообщил СМИ юрист Эмиль Курбединов.

Данные аресты связаны с расследованием серии диверсий на территории Крымского полуострова. Каких-либо комментариев со стороны силовых ведомств России не было.

Ранее сообщалось, что лидера меджлиса татар Крыма Рифата Чубарова Верховный суд Республики Крым приговорил заочно к шестилетнему сроку лишения свободы. Судья признал руководителя организации виновным в организации беспорядков на полуострове весной 2014 года. Кроме срока отбывания в тюрьме, Чубарову судебным решением назначены 200 часов общественных работ.