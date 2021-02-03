В Крыму сравнили санкции Киева для авиакомпаний за полёты в Крым с шантажом

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Член регионального парламента Республики Крым и глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал санкции, которыми власти Украины пригрозили иностранным авиакомпаниям за полёты на полуостров, «банальным шантажом».

Налицо банальный шантаж, продиктованный бессилием и злобой киевских властей перед постепенным и логичным процессом, связанным с признанием российского Крыма. Расчёт киевских шантажистов предельно ясен: поиметь от иностранных перевозчиков выгоду, — заявил он агентству РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что подобные действия Киева не смогут остановить процесс развития Крыма и постепенного признания его мировым сообществом частью России.

Гемпель подчеркнул, что до тех пор, пока Украина не пойдёт на налаживание адекватного диалога с Москвой, Киев будет нести экономические потери.

Ранее NEWS.ru писал, что служба безопасности Украины ввела санкции против молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA. Их обвиняют в полётах в Крым. Теперь авиаперевозчики не смогут работать на территории страны.