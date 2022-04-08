В Крыму рассказали про фальшивые сообщения о минировании с Украины

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что сообщения о «минировании Крымского моста» являются ложными. По его словам, рассылкой фейковых новостей занимается украинский центр информационно-психологических операций и «диванные вояки», сообщает РИА Новости.

Крючков отметил , что злоумышленники представляются «МЧС России». Они хотят убедить жителей полуострова, в том покидать его небезопасно, поскольку пути выезда якобы заминированы.

Эта фальшивка с Украины направлена на создание паники на полуострове и материке. Никаких сообщений о минировании каких-либо объектов в Крыму нет, — подчеркнул советник.

Он уточнил, что аккаунты лиц, сообщающих фейки, не имеют отношения к МЧС, а сами «новости» не имеют ничего общего с действительностью.

Ранее стало известно, что туроператоры предложили запустить в Крым экспресс-поезда. Ожидается, что составы будут ходить летом и делать только несколько остановок в больших городах. В настоящее время путь на поезде до полуострова занимает от 22 до 30 часов.