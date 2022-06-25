В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники Росгвардии в Крыму

В Крыму продлили действие режима «желтого» уровня террористической опасности до 10 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Высокий уровень будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов.

Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 25 июня 2022 года до 20:00 10 июля 2022 года на территории ряда муниципалитетов и на объектах республики будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов.

25 июня в Белгородской области также был продлен «желтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 9 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Всего выделяют три уровня террористической опасности — повышенный («синий»), высокий («жёлтый») и критический («красный»).