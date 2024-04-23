В Крыму предложили ужесточить правила для мигрантов Аксенов призвал ужесточить миграционное законодательство для защиты прав россиян

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Граждан стран, для которых в России действует безвизовый режим, необходимо уравнять с жителями других государств, на которые эти преимущества не распространяются, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале. По его словам, миграционную политику нужно ужесточить с целью обеспечения безопасности россиян.

Миграционная политика должна быть ужесточена. Главная цель — обеспечить безопасность граждан. <...> Планируем выступить с конкретными предложениями по изменению федерального законодательства. Необходимо уравнять перед законом жителей стран, с которыми у России действует безвизовый режим, с гражданами государств, которым необходима виза, — заявил Аксенов.

Глава Крыма также считает, что работодатели должны нести ответственность за недостойное поведение сотрудников-мигрантов. При этом Аксенов подчеркнул, что важно избежать ущемления чьих-либо прав, при этом защитив россиян.

Ранее сообщалось, что власти России приступили к проработке мер по борьбе с кадровым голодом в стране на фоне оттока рабочих мигрантов. Для этого в качестве одного из решений предлагается увеличить количество идущих подряд дней сверхурочной работы.