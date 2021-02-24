В Крыму посмеялись над баннером у посольства России в Киеве

https://static.news.ru/photo/6c39c8e0-76c0-11eb-8c64-96000091f725_660.jpg Фото: Служба безпеки України

Установка Службой безопасности Украины билборда с надписью «Крым — это Украина» у посольства России в Киеве сродни лаю Моськи из басни Крылова. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.

Всё это напоминает лай Моськи на слона из басни Ивана Крылова. Но главное — не то, что на заборе в Киеве написано, а то, что навеки вписано в историю: Крым наш был, есть и будет только российским, — сказал РИА Новости Чегринец.

Он добавил, что установка подобного баннера является «классической украинской акцией по осваиванию бюджета».

В Киеве можно любую русофобскую чепуху написать на заборе. И для украинской банановой демократии это будет нормально. У нас же страна адекватная, а спецслужбы занимаются тем, чем и должны — защищают Россию и россиян, — отметил сопредседатель ассамблеи.

Ранее служба безопасности Украины вывесила перед посольством Российской Федерации в Киеве билборд с надписью «Крым — это Украина». Пост в социальной сети ведомство снабдило подписью: «Просто фото, просто посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», писал NEWS.ru.