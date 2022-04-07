В Крыму пообещали провести национализацию имущества взвешенно

Всеобщей национализации имущества недружественных стран и иностранных граждан в Крыму не будет. По каждому случаю власти примут взвешенное и объективное решение. Бизнесменам, которые не спонсируют киевский режим и не выступают против Крыма, беспокоиться нечего. Об этом заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс, его слова приводит РИА Новости.

Он заверил, что крымские власти не будут уподобляться США и ЕС, которые «просто хапают и воруют» имущество и золотовалютные резервы России, а также собственность её граждан.

Каждое конкретное решение будет приниматься взвешенно и объективно специальной рабочей группой. Всё будет сделано по-человечески и по закону, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что под национализацию может попасть имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, а также граждан западных стран, поддерживающих киевские власти и нацизм на Украине. Предприниматели, которые не оказывают финансовую поддержку украинским властям и не проявляют враждебности к России, Крыму, могут не беспокоиться, заверил депутат.

А те люди, кто зарабатывает здесь деньги и финансируют нацбаты, <...> пусть начинают трястись, нервничать и пить успокоительные таблетки, всё равно это им не поможет, — заявил Фикс.

Ранее крымский парламент единогласно одобрил идею внесения поправок в законодательство о принудительном изъятии имущества недружественных стран и иностранцев. Инициатива направлена в Госдуму. В список подлежащего национализации имущества крымские законодатели включили квартиру президента Украины Владимира Зеленского в посёлке Ливадия под Ялтой. Недвижимость была приобретена в 2013 году.