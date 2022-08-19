В Крыму ответили на разрешение ВСУ бить по полуострову оружием США Советник главы Крыма Крючков: любая попытка агрессии США ударит бумерангом

Фото: Ujian Gosun/U.S. Marine

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что любая попытка агрессии ударит бумерангом, но с куда более сильной отдачей и приведет к непоправимым последствиям. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что США дали разрешение Киеву совершать атаки на полуостров с помощью оружия, которое для ВСУ поставляет Вашингтон. Слова Крючкова приводит РИА Новости.

Не надо делать поспешных выводов насчёт данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. <...> Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, — заявил политик.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщило, что США допускают возможность использования Украиной поставляемого Вашингтоном оружия для проведения атак на полуостров Крым. По словам собеседника издания, Штаты расценивают подобные действия Киева как самооборону.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что его страна договорилась с США о неприменении западного оружия по объектам на территории РФ, однако это не касается Крыма, Донбасса и других неподконтрольных Киеву земель.