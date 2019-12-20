https://static.news.ru/photo/fc83c01c-24c4-11ea-9f1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sisto/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

По его словам, предупреждение будет актуальным до конца 23 декабря.

В Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 17–22 м/с, днём 22 декабря местами сильные дожди, — цитирует Шахова РИА Новости.

Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.

Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшие сутки Москву снова окутает густой туман. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС.