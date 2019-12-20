Штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и ветром объявлено в Крыму. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
По его словам, предупреждение будет актуальным до конца 23 декабря.
В Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 17–22 м/с, днём 22 декабря местами сильные дожди, —
цитируетШахова РИА Новости.
Спасатели призвали жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности при непогоде.
Ранее NEWS.ru писал, что в ближайшие сутки Москву снова окутает густой туман. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС.
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