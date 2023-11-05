В Крыму назвали преступлением присоединение к УССР: как было на самом деле Глава парламента Крыма Константинов назвал преступной передачу полуострова УССР

Фото: РИА Новости

Никита Хрущев

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что присоединение Крыма к Украинской ССР (УССР) было преступным решением. Когда полуостров вошел в состав УССР и как это произошло?

Что сказал глава парламента Крыма

По словам Константинова, при передаче полуострова УССР были грубейшим образом нарушены законы и Конституция Советского Союза. Для этой процедуры было необходимо утвердить ряд нормативных актов, которые невозможно было одобрить, поскольку при таком раскладе каждая республика начала бы предъявлять друг другу территориальные претензии.

«Поэтому, чтобы не открывать ящик Пандоры, [Никита] Хрущев сделал это кулуарно, и тогда мало кто на это обратил внимание. То, что было сделано, — незаконно и является преступлением», — заявил Константинов РИА Новости на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Он сообщил, что сейчас в Конституционном суде России проходит согласование и находит поддержку запрос о соответствии Конституции страны закона СССР о передаче полуострова Украинской ССР. Инициатором обращения является рабочая группа при крымском парламенте.

Константинов добавил, что направить запрос в суд планируется до конца текущего года. Он резюмировал, что отмена решения о передаче Крыма в состав УССР позволит восстановить историческую справедливость и дать адекватную юридическую оценку.

Фото: crimea.gov.ru Владимир Константинов

Когда Крым передали Украине

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, который утвердил совместное представление президиумов Верховных Советов РСФСР и Украинской ССР о передаче Крымской области в состав УССР.

26 апреля Верховный Совет СССР законом «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» утвердил этот указ и постановил внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР. В тот же день Верховный Совет СССР принял закон «Об утверждении указов Президиума Верховного Совета СССР», которым, сославшись на закон СССР об утверждении указа о передаче Крыма, изложил статьи 22 и 23 Конституции СССР, устанавливающие административное деление РСФСР и УССР в новой редакции.

Крымская область была исключена из конституционного перечня административных единиц РСФСР и включена в перечень административных единиц Украинской ССР. Указ от 19 февраля и законы от 26 апреля подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов.

Президент России Владимир Путин в октябре 2018 года на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным подчеркнул, что Крым был передан Украинской ССР незаконно.

«Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче — Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумами Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР», — сказал Путин.

Почему Крым передали Украине

Необходимость такого решения в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Путин в ходе обращения 18 марта 2014 года к обеим палатам Федерального собрания в связи с предложением Государственного совета Республики Крым о принятии в состав РФ заявил, что инициатором присоединения полуострова к Украинской ССР был лично Хрущев. Российский лидер отметил, что остаются загадкой лишь мотивы, которые двигали Хрущевым: «стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы».

Сын Хрущева Сергей в интервью российскому телевидению по телемосту из США 19 марта 2014 года заявил, ссылаясь на слова отца, что решение первого секретаря ЦК КПСС было связано со строительством Северо-Крымского водоканала от Каховского водохранилища на Днепре и с желанием проводить и финансировать масштабные гидротехнические работы в рамках одной союзной республики.

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