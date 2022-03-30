В Крыму национализируют квартиру Зеленского

Квартиру президента Украины Зеленского в Крыму включат в список на национализацию
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
07:48, 31 марта 2022
Владимир ЗеленскийФото: vladimir_zelenskiy95/vk.com
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Квартиру президента Украины Владимира Зеленского в посёлке Ливадия под Ялтой включат в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве республики.
В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии, — рассказал собеседник агентства.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в регионе будет национализировано имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевскую власть. Список национализируемого будет готов на этой неделе, после чего необходимое решение должен будет принять крымский парламент.
О том, что супруга Владимира Зеленского Елена приобрела в апреле 2013 года недвижимость в Крыму, стало известно в ходе предвыборной кампании на пост президента в 2019 году. После покупки были уплачены все сборы, недвижимость официально задекларирована. Квартира находится в посёлке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма.
В марте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, по которому власти могут начать принудительно изымать собственность России и её резидентов на территории страны. Документ будет распространяться на все объекты собственности россиян.