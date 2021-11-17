В Кремле сообщили, от чего зависит рост поставок газа в Европу

Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2

Прошли испытания перспективной российской системы, которая «ювелирно» поразила недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, обломки спутника не несут никакой угрозы для космической деятельности.

Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник​, — сказал Шойгу. 15 ноября Россия успешно провела испытания, в результате которых был поражён российский космический аппарат. Отмечается, что...