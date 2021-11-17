В Кремле сообщили, от чего зависит рост поставок газа в Европу
Песков рассказал, от чего зависит рост поставок газа в Европу
Сергей Князев
Сергей Князев
12:52, 17 ноября 2021
Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2
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Газпром выполняет все контракты «по максимуму», его надёжность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно. Увеличение же поставок зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома» выполнить их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.
Увеличение поставок газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей, готовности «Газпрома», это коммерческий вопрос, — заявилПесков.