16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

В Кремле сообщили, от чего зависит рост поставок газа в Европу

Песков рассказал, от чего зависит рост поставок газа в Европу
12:52, 17 ноября 2021
В Кремле сообщили, от чего зависит рост поставок газа в Европу Фото: Axel Schmidt/Nord Stream 2
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Газпром выполняет все контракты «по максимуму», его надёжность как поставщика газа в Европу подтверждается ежедневно. Увеличение же поставок зависит от заявок потребителей и готовности «Газпрома» выполнить их. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Увеличение поставок газа в Европу через существующие мощности зависит от заявок потребителей, готовности «Газпрома», это коммерческий вопрос, — заявилПесков.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео