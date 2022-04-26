В Кремле рассказали, как обеспечивается безопасность Путина Песков заявил, что безопасность Путина всегда обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина всегда обеспечивается на должном уровне, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Он добавил, что график главы государства остаётся напряжённым. Так он ответил на вопрос журналистов, усилена ли безопасность российского лидера на фоне спецоперации на Украине и влияют ли текущие события на его режим работы.

Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряжённый, — сказал Песков.

Накануне ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ, сообщили в ЦОС ФСБ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.

Позже стало известно, что задержанные в Москве неонацисты обсуждали возможность убийства, помимо телеведущего Владимира Соловьёва, журналистов Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других. Задержанные также сообщили, что руководство их деятельностью осуществляла Служба внешней разведки Украины (СБУ).