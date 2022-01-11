В Кремле прокомментировали задержание в Казахстане музыканта из Киргизии

Задержание в Казахстане киргизского музыканта Викрама Рузахунова по подозрению в терроризме является единичным случаем, не дающий повода сомневаться в серьёзности террористической угрозы в стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее джазового музыканта выдали за участника митингов в Алма-Ате.

Это ничего не значит. Одиночный случай не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате, — сказал представитель Кремля.

Как сообщалось, казахские СМИ опубликовали видео с задержанным в Алма-Ате мужчиной, который признался, что якобы участвовал в митингах за деньги. На его лице видны следы побоев. На кадрах мужчина рассказывает, что 1 января с ним связались незнакомые люди и предложили участие в митинге за 90 тысяч тенге (около 15 тысяч рублей, $200). Ему якобы купили билет в Алма-Ату на 2 января, а по прилёте отвезли на одну из квартир города, где были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Однако когда начался митинг, по признанию мужчины, он испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Пользователи соцсетей узнали в нём известного в Киргизии джазового музыканта Викрама Рузахунова и сочли, что «признание» было сделано под давлением.

Позднее после митингов его соотечественников у посольства Казахстана в Киргизии музыканта освободили.