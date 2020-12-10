Песков прокомментировал выбор темы следующего года в России

https://static.news.ru/photo/29344a22-3ad7-11eb-b5e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 декабря в разговоре с журналистами ответил на вопрос о выборе темы, которой в стране будет посвящён 2021 год.

Текущий год в России назван Годом памяти и славы. Прошлый был Годом театра. А темой 2018-го были добровольцы и волонтёры.

Тема будет объявлена. Просто пока не до конца выполнена формальная часть. Её назовут уже после того, как завершатся все голосования, — цитирует Пескова ТАСС.

По словам представителя Кремля, её объявят позднее.

Как ранее передавал NEWS.ru, российская сельскохозяйственная продукция не может так сильно расти в цене. Скорее всего, кто-то получает завышенную прибыль. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, считают ли власти необходимым сдерживать цены на продукцию, в том числе отечественных производителей.