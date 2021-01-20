В Кремле пообещали отладить процесс массовой вакцинации

https://static.news.ru/photo/bfa88a16-5b09-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс массовой вакцинации от коронавируса в российских регионах в ближайшее время отладят так, чтобы она проходила без сбоев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, признав, что сейчас могут возникать затруднения из-за масштабности кампании.

Разумеется, речь идёт об обширной географии нашей страны, о набирающем обороты процессе производства обоих компонентов вакцины. Очень масштабная задача. И конечно, нельзя исключать, что где-то могут возникать временные затруднения. На них оперативно реагируют, принимаются меры, и, конечно, в самое ближайшее время этот процесс будет отлажен так, чтобы массовая вакцинация происходила без каких-либо сбоев, — цитирует РИА Новости Пескова.

Так представитель Кремля прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о приостановке вакцинации на Урале из-за нехватки препаратов.

Как писал NEWS.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия полностью покрывает собственные потребности в вакцинах от коронавируса, необходимости в закупках препаратов из-за рубежа нет. По его словам, к июню 2021 года регионы РФ получат около 70 млн доз вакцины «Спутник V». Он уточнил, что министерство совместно с производителями вакцин составили прогнозный план производства препарата, рассчитанный до середины лета.

Согласно плану, в январе фармплощадки выпустят 7 млн доз вакцины, в феврале — 11 млн доз, в марте объёмы производства должны вырасти до 15 млн доз.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от Центра им. Чумакова.