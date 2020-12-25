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В Кремле опровергли перенос дня каникул на 31 декабря

13:25, 25 декабря 2020 15
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В 2020 году в России не будет переноса одного из дней новогодних каникул на 31 декабря. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

К настоящему времени во многих российских регионах уже объявили 31 декабря выходным. В частности, соответствующее решение приняли в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Забайкалье, Воронежской области, на Ямале, в Бурятии и других субъектах.

Кроме того, президент России Владимир Путин 23 декабря заявил, что поддерживает идею сделать 31 декабря выходным днём по всей стране. Глава государства выступил с рекомендацией в адрес руководителей регионов о принятии соответствующего решения.

Как сказал Песков, в текущем году на 31 декабря переносить выходной не будут. В 2021-м правительство может рассмотреть такой вариант. Для принятия решения будут приняты во внимание общие возможности выходного 31-го числа.

А будет ли это компенсироваться или нет, — сейчас каких-то позиций на этот счёт нет, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, россияне вернутся к работе 11 января 2021 года, а 21 февраля уйдут на трёхдневные каникулы. Всего в наступающем году сокращённых рабочих недель будет семь.

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