Песков опроверг информацию о двух одинаковых кабинетах Путина

https://static.news.ru/photo/483f23c2-3a0c-11eb-8575-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

У президента России Владимира Путина нет кабинетов-двойников в резиденциях для того, чтобы никто не мог понять, где на самом деле находится глава страны. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Неправда, то, что было написано, повторяю, это компоненты такой информационной кампании, информационной атаки, которая, конечно, не может достигнуть своей цели. Это неправда. Вы знаете, что президент ежедневно проводит публичные мероприятия, никаких одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется, и вы все это видите, — цитирует Пескова РИА Новости.

Поводом для комментария стали сообщения СМИ, что для Путина якобы сделали два одинаковых кабинета в разных резиденциях. Таким способом усложняется возможность определить местонахождение президента, рассказывали журналисты. Как отмечалось в публикации, одинаковые рабочие кабинеты находятся в сочинской президентской резиденции и в Ново-Огарёво. Кроме того, приводились и данные о перемещениях борта Путина с сервиса Flightradar24.

Как писал NEWS.ru, российские телеканалы отвели три часа эфирного времени на трансляцию ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоится 17 декабря в полдень по московскому времени. Песков анонсировал, что мероприятие будет насыщенным и продолжительным. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарёво. Мероприятие решено провести в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Пресс-конференцию совместят с элементами прямой линии.