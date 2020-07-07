В Кремле оценили перспективы возобновления международного авиасообщения

https://static.news.ru/photo/36d4162c-c03d-11ea-b1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами оценил перспективы восстановления международного авиасообщения в РФ. Представитель Кремля назвал их «неясными».

По словам Пескова, эти перспективы остаются неясными в той же мере, в какой по-прежнему продолжают возникать очаги вспышек коронавирусной инфекциии нового типа в разных частях планеты. Это происходит на территории Европы, Азии и не только. Очаги возникают в различных городах, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля отметил, что в данный момент ситуация в мире остаётся нестабильной и меняется день ото дня. Также журналисты спросили его, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с руководителем «Аэрофлота» вопрос допэмиссии компании.

Не располагаю этой информацией, ничего не могу сказать, — приводит ТАСС ответ Пескова.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.

В мае международные перевозки сократились на 99,5% по сравнению с маем 2019 года. Всего за месяц было перевезено 25,9 тысячи пассажиров. Кроме того, в мае также сократились внутренние перевозки — на 84,5%, до 923 тысяч пассажиров.

Как ранее передавал NEWS.ru, сроки открытия границ стран Европы для россиян пока предсказать сложно, заявил Путин на встрече с Савельевым.