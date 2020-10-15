В Кремле обеспокоились активной динамикой распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/b0434352-0f98-11eb-924c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремль обеспокоены тем, насколько активную динамику демонстрируют сведения о распространении коронавирусной инфекции нового типа по стране. При этом правительство считает, что ситуация в настоящий момент находится под контролем. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Данные показатели являются рекордными за период пандемии. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

Песков подчеркнул, что власти обеспокоены указанной статистикой. Кремль видит, как сильно по стране распространяется инфекция.

Именно поэтому принимаются весьма энергичные меры с тем, чтобы сподвигнуть всех наших людей на соблюдение строгих мер предосторожности, которые достаточно длительное время мы не соблюдали, надо признать, — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний новосибирского Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов считает, что происходящее с коронавирусом во всём мире полностью соответствует эпидемиологическому процессу, и, вероятно, остановить значительный прирост случаев заражения удастся к концу ноября.