В Кремле отреагировали на массовые конфликты с участием мигрантов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не склонны рассматривать участие мигрантов в массовых конфликтах как важную проблему. Его слова приводит ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос журналистов, считают ли в Кремле большой проблемой то, что мигранты участвуют в противоправных действиях. По его словам, конфликты бывают во всех странах, в том числе в России, и миграционная служба и органы правопорядка принимают меры в отношении лиц, нарушающих законодательство.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Бауманской улице не менее 10 человек устроили массовую драку. В ней принимали участие выходцы из стран Средней Азии. Участники драки бились без использования посторонних предметов. На 15 задержанных в результате составили протоколы о мелком хулиганстве, с остальными провели профилактические беседы.