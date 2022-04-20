Песков допустил встречу Путина с раненными на Украине российскими военными

В Кремле не исключают, что президент Владимир Путин посетит один из госпиталей, где встретится с российскими военнослужащими, участвовавшими в специальной операции на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС. Он отметил, что своевременно проинформирует об этом.

Мы сообщим, когда придёт время, — ответил представитель Кремля.

В начале апреля Минобороны России открыло первый реабилитационно-образовательный центр для военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Он расположен в филиале госпиталя Вишневского в Москве. Замминистра обороны Николай Панков заявил, что все его пациенты получат возможность проходить дальнейшую воинскую службу.

Спецоперация на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о её проведении с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам российский лидер отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и её народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.