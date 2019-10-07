Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Речь, в частности, идёт о статье в Thе Washington Post, согласно которой Трамп пытался разубедить в существовании «российского следа» в деле Скрипалей британского экс-премьера Терезу Мэй.

В целом считаем, что к подобным публикациям следует относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно, — цитирует «Интерфакс» официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он также добавил, что Трамп не обсуждал инцидент со Скрипалями с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее News.ru писал, что посольство РФ в Лондоне призывало британские власти обнародовать хотя бы промежуточные результаты расследования отравления Скрипалей. Дипломаты отметили, что из-за отсутствия официальной информации СМИ публикуют самые различные версии случившегося и вводят общественность в заблуждение.

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