https://static.news.ru/photo/0531d930-e8ff-11e9-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские власти не доверяют публикациям западных СМИ о том, что президент США Дональд Трамп сомневается в причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Речь, в частности, идёт о статье в Thе Washington Post, согласно которой Трамп пытался разубедить в существовании «российского следа» в деле Скрипалей британского экс-премьера Терезу Мэй.

В целом считаем, что к подобным публикациям следует относиться с большим допуском и очень-очень аккуратно, — цитирует « Интерфакс » официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Он также добавил, что Трамп не обсуждал инцидент со Скрипалями с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее News.ru писал, что посольство РФ в Лондоне призывало британские власти обнародовать хотя бы промежуточные результаты расследования отравления Скрипалей. Дипломаты отметили, что из-за отсутствия официальной информации СМИ публикуют самые различные версии случившегося и вводят общественность в заблуждение.