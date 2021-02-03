В Кремле назвали слова Навального о Путине не заслуживающими внимания

https://static.news.ru/photo/8049d5b0-660c-11eb-9da1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания оппозиционера Алексея Навального о президенте России и его роли в истории не имеют никакого значения.

Он подчеркнул, что ни Путин, ни представители Кремля не знакомы с содержанием речи Навального в суде, и полагает, что слова арестованного не стоят внимания.

Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займёт в истории. Однозначно нет. Об этом говорить людям этой страны, — цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом Песков добавил, что Путин, по его собственным заверениям, не размышляет о своём месте в истории.

Президент работает каждый день. Вы сами видите, сколько проблем, сколько текущих вопросов. Мы только что с вами говорили — льготная ипотека. Есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Вот, есть текущие вопросы, которые абсолютно далеки от схоластики, но которые касаются жизней миллионов и миллионов россиян, — указал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что было бы глупо со стороны президента вместо решения насущных проблем знакомиться с высказываниями осуждённых и мечтать о своём месте в истории.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле не стали комментировать вынесенный накануне Симоновским судом Москвы вердикт в отношении оппозиционера Алексея Навального. Песков заявил, что ему неизвестна реакция Путина на приговор, и сам отказался давать личную оценку ситуации.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание оппозиционеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Блогер проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев, так как из указанного срока вычтется период его домашнего ареста. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. 23 и 31 января, а также 2 февраля, в день суда, в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста.