В Кремле назвали условие для возвращения России к переговорам по ДСНВ Песков заявил, что для возвращения к теме ДСНВ Запад должен поменять подход

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью «Известиям», что для возобновления переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) Запад должен изменить свой концептуальный подход. Он подчеркнул, что в первую очередь США, как лидирующая страна на Западе, должны пересмотреть свою политику в этом вопросе.

Разумеется, условия должны как-то поменяться, должен поменяться концептуальный подход стран коллективного Запада, ведомых США, в их понимании озабоченности нашей страны нашей собственной безопасностью, в понимании тезиса ее неделимости. То есть безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, — заявил Песков.

О приостановке Россией участия в ДСНВ Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

После выступления президент внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ. Нижняя палата парламента приняла его единогласно. Документ также был одобрен Совфедом.