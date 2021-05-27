В Кремле допустили перевод задержанной в Белоруссии россиянки на родину

https://static.news.ru/photo/dba17594-bedb-11eb-8296-96000091f725_660.jpg Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Российские власти юридически имеют право поднять вопрос о переводе задержанной на посаженном в Белоруссии рейсе Ryanair гражданки РФ Софии Сапеги. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Де-юре, безусловно, [Россия] может поднять этот вопрос (о переводе Сапеги в Россию. — NEWS.ru), — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва в любом случае будет делать всё необходимое для защиты прав россиянки.

Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах, — добавил он.

При этом Песков признался, что ему неизвестно о планах выйти с конкретными предложениями к белорусской стороне.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.

25 мая провластный белорусский Telegram-канал «Жёлтые сливы» опубликовал видеозапись с Сапегой, снятую, предположительно, в минском СИЗО. На ней 23-летняя девушка сообщает, что является редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует личные данные белорусских силовиков.