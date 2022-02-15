В Кремле не побоялись ухудшения имиджа Путина из-за дистанции с Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц будет находиться на дистанции с Владимиром Путиным, как это было на встрече с главой Франции Эммануэлем Макроном, потому что немецкий канцлер не сдал российский ПЦР-тест, сообщили РИА Новости. Песков добавил, что Кремль не боится ухудшения имиджа президента Путина из-за большой дистанции между ним и его собеседником.

Да, будет так же такой режим с мерами предосторожности. Действительно, они будут на большем, чем обычно, расстоянии, но это никоим образом не повлияет ни на характер встречи, ни на ее содержательность, ни на продолжительность, — сказал Песков.

Немецкая газета-таблоид Bild ранее сообщила, что по прилёту в Москву Шольца протестировал на коронавирус врач из немецкого посольства, однако от теста от российской стороны канцлер отказался.

Отказ от прохождения российского ПЦР-теста Песков объяснил наличием определённых протоколов у каждой из сторон, и добавил, что Россия с пониманием относится к протоколам немецких партнёров.

В ходе визита в Россию канцлера Германии будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины, сообщил ранее источник в кабмине ФРГ.

Ранее политолог Артём Соколов высказал мнение, что не стоит возлагать больших надежд на первую встречу Путина и Шольца. Он считает, что в российско-германских отношениях сейчас накопилось множество противоречий, которые главам государств предстоит обсудить.