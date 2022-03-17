В Красноярском крае пропала 12-летняя девочка

В городе Бородино Красноярского края 16 марта пропала 12-летняя девочка, говорится в сообщении регионального главка МВД. По предварительной информации, у ребёнка произошёл конфликт с отцом. На сайте ведомства опубликовали фотографию и описание пропавшей.

Для поисков был задействован весь личный состав полиции города, к ним также присоединились волонтёры.

Минувшим вечером в дежурную часть полиции обратились родители 12-летней девочки, которые сообщили, что их дочь ушла из дома по адресу: г. Бородино, ул. Пушкина в ДК «Угольщик», ул. Октябрьская, 56 «а». В ДК не пришла, — говорится в сообщении.

Ранее в Управлении МВД по Калининградской области сообщили о поисках 13-летней школьницы в Калининграде, которая ушла из дома 12 марта. По словам матери девочки, в последний раз её дочь видели гуляющей у дома 13 марта.

В начале текущего года двое мужчин похитили пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.