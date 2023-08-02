В Красноярске введен режим «черного неба»: что это означает для горожан

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Вид на покрытые смогом жилые кварталы Красноярска во время действия режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), который в Красноярске традиционно называется «режимом чёрного неба»

Режим «черного неба» вводится в Красноярске 2 августа с 13:00 по местному времени. Неблагоприятным метеоусловиям присвоена первая степень опасности. Что означает данный режим и как действовать местным жителям?

В Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что режим «черного неба» вводится из-за безветренной погоды, что ведет к накоплению в воздухе вредных веществ. В связи с этим предприятиям Красноярского края предписано сократить выбросы в атмосферу до 3 августа.

Что называют режимом «черного неба»

Официальное название явления — неблагоприятные метеорологические условия (НМУ). Они возникают при сочетании двух факторов — отсутствие ветра и повышенная влажность. В таких условиях в воздухе затрудняется рассеивание вредных примесей. Это ведет к скапливанию промышленных выбросов, автомобильных выхлопов, пыли и дыма. Из-за образования грязно-серого смога режим НМУ получил название «черное небо».

Чаще всего в России он вводится в Красноярском крае из-за сложной экологической обстановки и большого количества промышленных заводов, выбрасывающих в атмосферу вредные вещества. При объявлении НМУ запрещено разводить костры. Городские службы обязаны чаще мыть дороги и тротуары, а людям рекомендовано отказаться от поездок на личном транспорте.

Какие существуют степени опасности режима «черного неба»

Уровень воздействия НМУ на окружающую среду делят на три категории. Последняя — самая опасная. Если краевое управление Роспотребнадзора объявляет первую степень опасности, заводы обязаны сократить выбросы на 15-20%, при второй — на 20-40%, при третьей — на 40-60%. В последнем случае возможно объявление требования к предприятиям полностью прекратить выбросы в атмосферу. Специалисты Росприроднадзора во время действия режима проводят проверки заводов.

«На предприятиях в онлайн-режиме производят замеры. Специалисты центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды продолжают делать пробы воздуха и следить за его качеством. Но есть и другие источники выбросов, которые больше зависят от самих жителей мегаполисов — автомобили, частный сектор, отапливаемый не только углем, но и бытовым мусором», — рассказали в Минприроды.

«Черное небо» — явление не постоянное. Метеоусловия меняются со сменой антициклона на циклон. Режим может сохраняться от одного до трех дней и больше.

НМУ чаще всего вводится в крупных индустриальных городах России. Чаще всего в стране «страдает» Красноярск. Город расположен в котловине, что препятствует ветровым потокам, которые отвечают за отток скапливающихся примесей.

В чем опасность «черного неба» для людей

НМУ могут негативно сказаться на здоровье горожан и стать причиной обострения сердечно-сосудистых, легочных и других хронических заболеваний.

При первой степени опасности горожанам рекомендуется меньше выходить на улицу, принимать душ при возвращении домой, не открывать окна, пользоваться очистителями воздуха, не курить и не употреблять алкоголь во избежания дополнительной нагрузки на организм. Люди с хроническими заболеваниями, которые все же покидают дома, должны всегда иметь при себе лекарства.

При второй и третей степени опасности, помимо вышеперечисленных правил, местное население обязано при нахождении на улице использовать респираторы типа «лепесток». Также рекомендуется пить больше воды, сократить потребление соленой и трудноусваиваемой пищи, при признаках отравления немедленно обратиться к врачу.

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