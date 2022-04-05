В Белгородской области прогремел взрыв

На территории Красногвардейского района Белгородской области, находящегося на границе с Украиной, прогремел взрыв, сообщила во «ВКонтакте» глава администрации муниципалитета Анна Куташова. Она подчеркнула, что это был не обстрел, человеческих жертв и разрушений нет.

Сегодня вечером ориентировочно около 19:50 в нашем районе был слышен хлопок. На территории района всё спокойно. Разрушений и пострадавших нет. Мы точно понимаем, что это не обстрел, — написала она.

В ночь на 1 апреля на нефтебазе в Белгороде начался пожар — загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что к возгоранию привёл авиаудар, нанесённый вертолётами ВСУ, которые проникли на территорию России. Позднее в Минобороны России подтвердили информацию об атаке.

Кроме того, глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев сообщил в соцсетях, что в Белгородской области произошёл взрыв с последующим падением обломков. Он подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не было.