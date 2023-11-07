В КПРФ предложили сделать 7 ноября нерабочим днем Депутат Глазкова предложила сделать 7 ноября нерабочим днем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова предложила сделать 7 ноября — День Октябрьской социалистической революции — нерабочим днем. Также она считает необходимым исключить из списка выходных День России (12 июня). Соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.

Абзац восьмой части первой исключить (12 июня — День России)... часть первую дополнить абзацем десять «7 ноября — День Октябрьской Социалистической революции», — говорится в документе.

По словам депутата, День России так и не стал для граждан главным государственным праздником, 7 ноября они при этом называют датой начала самого успешного периода в истории РФ.

Настоящий законопроект также призван содействовать дальнейшему укреплению сотрудничества России с нашим основным союзником и членом Союзного государства — Республикой Беларусь, где 7 ноября является государственным праздником, — добавила Глазкова.

Ранее сообщалось, что с 7 ноября для россиян начнется последняя короткая рабочая неделя в 2023 году. Это связано с тем, что День народного единства, 4 ноября, был перенесен на 6 ноября. Работа в этот праздник должна оплачиваться в двойном размере, рассказал эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.